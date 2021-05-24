وزير الري يشهد على الطبيعة إزالة عدد من التعديات على نهر النيل بنطاق القاهرة الكبرى

- إزالة 4357 حالة تعدى على النيل خلال الموجة الـ17 للإزالات منذ مارس الماضي.. ولا زالت الموجة مستمرة

- إزالة 62 ألف حالة تعدى على نهر النيل تحت مظلة حملة إنقاذ النيل

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، أعمال الإزالات التي تتم على نهر النيل في نطاق القاهرة الكبرى، فتم إزالة 8 حالات تعدى على نهر النيل بالقناطر الخيرية، وتنفيذ 12 قرار إزالة بجزيرة الزمالك.

وأشاد الدكتور عبد العاطى، في بيان لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، بالتنسيق المستمر بين أجهزة الوزارة وأجهزة الدولة المختلفة وخاصة شرطة البيئة والمسطحات في تنفيذ الإزالات.

ووقال وزير الري، إن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تواصل تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على نهر النيل والتي تأتي استمراراً لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون، والتي تم إطلاقها اعتباراً من 20-3-2021، وأسفرت عن إنجازات كبيرة حيث تم إزالة حوالي 4357 حالة تعدي على مساحة 648 ألف متر مربع تقريباً "154 فدانا"، ومازال العمل مستمراً في هذه الموجة حتى الآن.

وأكد أنه لا تهاون مع أي تعدي أياً كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".

وأوضح أنه وفي إطار اهتمام الوزارة بنهر النيل والحرص على الحفاظ الدائم عليه، تم إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل بتاريخ 5-1-2015، تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ للحد من انتشار التعديات على المجرى.

وتابع: "وقد أسفرت جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وخاصة الأجهزة الأمنية، عن إزالة ما يزيد على 62 ألف حالة تعدي حتى الآن على جوانب مجرى نهر النيل تمثلت في مباني سكنية وأعمال ردم وتلوث وخلافه"، مؤكداً أن المتابعة والتصدي والملاحقة المستمرة أدت لردع واضح لكل المخالفين وتقليص الفجوة بين المزال والمحرر.

وفي ضوء توجيهات الدكتور عبد العاطى بالتعامل الحاسم مع أي تعديات على نهر النيل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها في مهدها، فقد قامت أجهزة الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة عدد كبير من التعديات على مجرى نهر النيل حيث تم إزالة 4 حالات تعدي بمركز الباجور بمحافظة المنوفيه بمسطح 122 مترا مربعا، و5 حالات تعدى بمركز طوخ، و4 حالات بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بمسطح إجمالى 241 مترا مربع، كما تم تنفيذ 17 قرار إزالة بمحافظة أسيوط عبارة عن مباني وأسوار وغرف وردم بإجمالي 2000 متر مربع، وإزالة 3 مخالفات بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ بمساحة قدرها 71 مترا مربعا، وتنفيذ 7 قرارات إزالة ردم بخور جزيرة الحمودي بمحافظة قنا، وتنفيذ 4 قرارات إزالة بمحافظة الدقهلية بمساحة 600 متر مربع.