خارجية روسيا: البنتاجون تجاوز الحد المسموح به من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بمقدار 101 قطعة

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن البنتاجون تجاوز الحد المسموح به من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وفق معاهدة "ستارت 3" بمقدار 101 قطعة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين - أن الحديث يدور عن الكميات التي تم تسجيلها مثلما كانت يوم 1 مارس 2021، وذلك بناء على تبادل الإشعارات الذي جرى بين موسكو وواشنطن بموجب المعاهدة التي تم تمديدها مطلع العام الجاري لمدة 5 سنوات إضافية.

وأشارت إلى أن روسيا تملك 517 قطعة سلاح في فئة الصواريخ الباليستية المنتشرة العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية المنتشرة للغواصات، والقاذفات الثقيلة المنتشرة، مقابل 651 قطعة من الأسلحة المماثلة لدى الولايات المتحدة، فيما تمتلك روسيا من الرؤوس القتالية للصواريخ المذكورة والعبوات النووية التي تحملها القاذفات الثقيلة 1456 قطعة منها مقابل 1357 قطعة في الترسانات الأمريكية.

وأضافت أنه ضمن فئة منصات الإطلاق المنتشرة وغير المنتشرة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية للغواصات، والقاذفات الثقيلة المنتشرة وغير المنتشرة، تملك روسيا 767 قطعة منها مقابل 800 قطعة أمريكية.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تجاوزت بذلك سقف أسلحتها المسموح به بموجب معاهدة (ستارت 3) بمقدار 101 قطعة.

وأعلنت موسكو وواشنطن، في 3 فبراير الماضي، عن دخول تمديد معاهدة (ستارت 3) التي تم توقيعها بين الدولتين في عام 2011 حيز التنفيذ، وذلك بعد مكالمة هاتفية أجراها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في 26 يناير.