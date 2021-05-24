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اكتفى المصري البورسعيدي ونادي الزمالك بالتعادل بهدف لمثله في الشوط الأول من المباراة المقامة على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 24 للدوري الممتاز.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد و حمزة المثلوثي و محمود الونش و محمد عبد الغني و أحمد فتوح وطارق حامد و فرجاني ساسي و أحمد سيد زيزو و إسلام جابر وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الفريق البورسعيدي ونجح إيزي إيميكا في تسجيل هدف التقدم للمصري في الدقيقة الثانية بعدما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء، وسددها على يمين محمد عواد، وبعد الهدف ينشط لاعبو الزمالك لتعديل النتيجة.

وأهدر كاسينجو لاعب المصري فرصة أخرى للتسجيل، في حين كثف الأبيض هجومه ، ويحصل إيزي ايميكا على بطاقة صفراء للخشونة مع فرجاني ساسي، وفي الدقيقة 24 يهدر أشرف بن شرقي فرصة محققة للتسجيل بعدما تلقى عرضية من سيف الدين الجزيري قابلها برأسية بجوار القائم.

وفي الدقيقة 28 يحرز محمد عبد الغني مدافع الزمالك هدف التعادل للأبيض من تسديدة سكنت على يمين الحارس من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 35 يتصدى محمد عواد لركلة جزاء للمصري احتسبها الحكم على محمود الونش، وسددها حسن علي ولكن حارس الأبيض ينقذها ببراعة.

وفي الدقيقة 38 يهدر أشرف بن شرقي فرصة للزمالك للتسجيل.

وفي الدقيقة 44 يتصدى محمد عواد لركلة جزاء للمصري سددها سعيدو سيمبوريه، وتشهد الدقيقة الأخيرة طرد أحمد رفعت لاعب المصري للخشونة مع زيزو.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للزمالك يسددها أشرف بن شرقي ولكن حارس مرمى المصري يتصدى لها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.