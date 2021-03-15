إيران: إعلان القرار بشأن تمديد الاتفاق مع الوكالة الدولية اليوم

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد يبحث تمديد اتفاق المراقبة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحة أن القرار النهائي بشأن هذا الموضوع سيعلن اليوم.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده القول، بشأن المحادثات النووية التي تستضيفها فيينا، إن هناك تقدما ملحوظا وأن "التفاهم المشترك بات في متناول اليد، والمطلوب هو متابعة ما تبقى من نقاط".

وكان مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني صرح أمس بأنه من المحتمل تمديد اتفاق المراقبة النووي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية "لمدة شهر واحد فقط".

وأكد المسؤول أن "هذه المبادرة تأتي في إطار إبداء إيران لحسن نيتها ولإعطاء فرصة لعملية التفاوض الجارية في فيينا".

وأضاف أنه إذا تم حسم هذا القرار، فمن المفترض "أن تغتنم الأطراف المتفاوضة الفرصة التي ستوفرها إيران لهم مرة أخرى وتقبل المطالب القانونية الإيرانية لتسهيل إحياء الاتفاق النووي".

وكانت إيران اتفقت مع الوكالة الدولية في فبراير الماضي على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الإضافي وعمليات الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وأن إيران ستقوم لمدة ثلاثة أشهر بتسجيل معلومات بعض الأنشطة ومعدات المراقبة المحددة وتحتفظ بها عندها.

وخلال هذه الفترة لن يكون بإمكان الوكالة الوصول إلى هذه المعلومات، وستبقى عند إيران فقط.

وإذا ما تم إلغاء العقوبات في غضون ثلاثة أشهر بصورة كاملة، ستقوم إيران بوضع هذه المعلومات تحت تصرف الوكالة وفي غير هذه الحالة سيتم حذف المعلومات إلى الأبد. وانتهت مهلة الأشهر الثلاثة أمس الأول السبت.