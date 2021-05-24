المغني ذا ويكند يهيمن على جوائز بيلبورد الموسيقية

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هيمن المغني الكندي ذا ويكند على جوائز حفل بيلبورد الموسيقية، التي أقيمت مساء أمس الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن الحفل أقيم في مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس، وقام بتقديمه المغني نيك جوناس.

وحصل ذا ويكند على عشر جوائز من بينها أفضل ألبوم وأفضل أغنية.

كما حاز ذا ويكند على جائزة أفضل فنان، وأفضل مغني وصاحب أفضل أغنية ضمن 100 أغنية.

وحصل مغني الراب الراحل بوب سموك على جائزة أفضل ألبوم في قائمة أفضل ألبومات بيلبورد الـ200 عن ألبوم "شوت فور ذا ستارز، ايم فور ذا مون".

وكان سموك (20 عاما) قد قتل في لوس انجليس العام الماضي بعد اقتحام منزله.

وتسلمت اودري جاكسون، والدة سموك، الجائزة، ووصفت ابنها بــ "المحارب".

وحاز فريق " بي تي سي" الكوري الجنوبي على جائزة الأغنية الأكثر مبيعا عن أغنية " ديناميت.

واختتم فريق الاخوة جوناس الحفل بعرض قدموا من خلاله أغاني " ليف بيفور يو لاف مي" و"ونلي هيومان".

وحصل المغني الكندي ديريك على جائزة فنان العقد، وصعد لتسلم الجائزة ومعه ابنه ادونيس البالغ من العمر ثلاث سنوات.

وحصلت المغنية بينك على جائزة إيقونة بيلبورد، وصعدت لتسلم الجائزة مع ابنتها ويليو ساجي (9 أعوام).