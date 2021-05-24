الزمالك يهزم المجمع البترولي ويتصدر مجموعته ببطولة إفريقيا لرجال السلة

تصدر الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني أوجوستي بوش، المجموعة الثالثة من بطولة إفريقيا للأندية والتي تستضيفها رواندا خلال الفترة من 16 وحتى 30 مايو الجاري، عقب اكتساحه لنظيره المجمع البترولي الجزائري بنتيجة 97 – 64.

وأقيم اللقاء مساء اليوم الثلاثاء على صالة “كيجالي أرينا” في إطار آخر لقاءات “الفارس الأبيض” بالمجموعة الثالثة من البطولة القارية.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 6 تصدر بهم المجموعة.

وتضم قائمة الزمالك النهائية 13 لاعباً هم، والتر هودج، مهاب ياسر، أنس أسامة، إسلام سالم، أحمد حاتم، عمر هشام، أحمد ياسر، هيثم السحارتي، مصطفى مشعل، مصطفى كيجو، أوجوستي جولبيبوش، مايكل فاكواد، تشينيميلو إلونو.

ويشارك في البطولة 12 فريقا مقسمين إلى 3 مجموعات، يصعد للدور التالي أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل ثالث من كل منها، على أن يتم خوض ربع نهائي المنافسات بنظام خروج المغلوب.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك يشارك في هذه البطولة بحكم أنه بطل دوري السوبر لعام 2019، وكان من المفترض إقامة البطولة الإفريقية العام الماضي لكن تم تأجيلها لتقام هذا الموسم بسبب تفشي ظاهرة فيروس كورونا.