وزيرة الهجرة: تكليفات رئاسية بإعداد برامج تعليمية وثقافية وإعلامية لأبنائنا بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف وزارة الهجرة بإعداد برامج تعليمية وثقافية وإعلامية لأبناء الجيل الثاني والثالث بالخارج.

وأضافت مكرم - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، على هامش إطلاق أول تطبيق إلكتروني لتعليم اللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج - أن مبادرة (اتكلم عربي) حظيت برعاية الرئيس السيسي لتكون إحدى المبادرات القومية المهمة، حيث كلف الرئيس وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..)، وبث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.

وأكدت وزيرة الهجرة أن (اتكلم عربي) هي مبادرة وطنية تخدم الأمن القومي المصري وتدافع عن الدولة في الحروب التي تستهدف طمس الهوية الوطنية ولاسيما اللغة العربية، موضحة "أن المبادرة تتحدث عن الثقافة والهوية المصرية والعربية وموجهة لأبنائنا في الخارج للتمسك بهويتنا وثقافتنا ولغتنا وحتى لا يحدث استقطاب لهم"، مشيرة في الوقت ذاته إلى "أننا مع تعلم اللغات الأخرى ولكن لابد من التعرف على لغتنا الأم".

ولفتت إلى أن إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة يتيح الفرصة أمام الأجيال المصرية الناشئة بالخارج لتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة في أي مكان عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وبالاعتماد على أحدث طرق التعلم التفاعلية وتقديم تجربة معايشة متكاملة للثقافة المصرية والعادات والتقاليد.

كانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد أطلقت اليوم بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر، تطبيق "اتكلم عربي" تحت شعار "اتكلم عربي وعيشها مصري"، ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

وتستهدف المرحلة الأولى من التطبيق الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الثانية من سن 6 إلى 9 سنوات، والمرحلة الثالثة من سن 9 إلى 12 سنة.