وزير الإنتاج الحربي يتفقد مشروع إعادة التمركز بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية

قال المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن مصنع إنتاج النجيل الصناعى هو مثال للتعاون الجيد بين مؤسسات الدولة متمثلة في "وزارة الإنتاج الحربى" و"وزارة الشباب والرياضة"، الذي تم افتتاحه عام 2019.

وأضاف أن الغرض من هذا التعاون هو توطين صناعة النجيل الصناعي ونقل التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج إلى شركات الإنتاج الحربي وتبادل الخبرات المكتسبة وصولاً إلى أعلى نسبة تصنيع محلي ممكنة لهذه الصناعة مع مواكبة التقدم التكنولوجي في هذه الصناعة وتحقيق مقاييس الجودة العالمية والسعر التنافسي وذلك بالاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والخبرات البشرية لشركات الإنتاج الحربي.

جاء ذلك خلال تفقده مشروع إعادة التمركز بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) إحدى شركات الوزارة، التي تتعاون مع الشركات التابعة لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والمعدات والذخائر، كما تقوم الشركة باستغلال فائض الطاقات الإنتاجية للمشاركة في المشروعات القومية والتنموية المختلفة التي تتم بالدولة لخدمة المواطنين، كما تفقد مصنع إنتاج النجيل الصناعى (mut)، للاطلاع على مراحل التصنيع ومتابعة سير العمل وحجم الإنتاج وآليات التوزيع وعلى المعدات والأجهزة الخاصة بخطوط إنتاج النجيل الصناعي برفقة مجلس إدارة المصنع.

وأكد الوزير مرسي ضرورة المتابعة الدورية للأعمال الجارية بالمصنع، والتحقق من الوصول إلى معدلات الإنتاج العالية من النجيل الصناعي وفقاً للجدول الزمني المحدد لتغطية حجم المطلوب من صيانة وإنشاء ملاعب النجيل الصناعي بالمنشآت الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية.

ولفت إلى أهمية المصنع في تعظيم دور الرياضة المصرية تجاه الاقتصاد المصري والعمل على الاكتفاء بالإنتاج المحلي للنجيل الصناعي وتحقيق العوائد والأرباح المتوقع تحقيقها جراء التوسع في أعمال التطوير الفنية والإدارية واللوجستية في كافة أنظمة تشغيل وإدارة المصنع.

من جانبه، قام المهندس ممدوح بدوي رئيس مجلس إدارة الشركة، بإجراء عرض تقديمى تناول خلاله أنشطة الشركة والموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك في تنفيذها، كما استعرض الموقف التنفيذي لمشروع "حافظ" والموقع المقترح لإقامة هذا المشروع.

ثم قام الوزير مرسي وكل المرافقين، بتفقد الموقع المقترح لإقامة مشروع "حافظ"، وكذلك تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربى خطوط الإنتاج الخاصة بالمنتجات الحربية بالشركة والمصانع الخاصة بإنتاج وتجميع الذخائر، كما تفقد المخازن للوقوف على جميع الإجراءات المخزنية والتي تؤمن عمل الشركة وتكفل التشغيل الآمن لها حالياً ومستقبلاً.

وصرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، بأن هذه الزيارة تأتى فى إطار الحرص على تفقد الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى بهدف متابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تشارك فى تنفيذها، ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها وتحفيز العاملين لبذل المزيد من الجهد لتحقيق الخطط الإنتاجية والارتقاء بالمستوى المهنى لهم.

رافق وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال الجولة التفقدية، المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس حسين لبيب مستشار الوزير، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ود.مهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية.