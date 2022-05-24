بوتين: الاقتصاد الروسي سيظل مفتوحا والعقوبات لن تنجح في عزلنا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاقتصاد الروسي في ظل الظروف الجديدة سيكون منفتحا، مشيرا إلى أن العقوبات الغربية لن تنجح في عزل اقتصاد بلاده.

وقال بوتين، خلال اجتماع حكومي حول تطوير قطاع النقل، اليوم الثلاثاء: "في ظل الظروف الجديدة، سيكون الاقتصاد الروسي بالتأكيد مفتوحا، حيث سنوسع ونطور التعاون مع الدول المهتمة بالتعاون متبادل المنفعة"، مضيفا أن رغبة عدد من الدول في الانسحاب من روسيا تُظهر مدى أهمية التنويع، موجها الحكومة الروسية بتسريع تطوير البنية التحتية في البلاد في السنوات المقبلة.

وأشار بوتين كذلك إلى ضرورة تنويع مسارات النقل بسبب رغبة بعض الدول في الانغلاق على روسيا، مطالبا بالتخلص من الإجراءات البيروقراطية في تنفيذ مشاريع النقل وعدم مخالفة المواعيد النهائية في تنفيذ المشاريع.