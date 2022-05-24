طلاب الصف الثاني الثانوي بجنوب سيناء يؤدون امتحاني الأحياء والفلسفة على المنصة الإلكترونية

أدى 1009 طلاب وطالبات بالصف الثاني الثانوي العام بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة الأحياء للقسم العلمي بواقع 717 طالبا وطالبة، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق للقسم الأدبي بواقع 293 طالبا وطالبة.

وأكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب أدوا الامتحانات داخل 24 لجنة، وبلغت نسبة دخول الطلاب على منصة الاختبارات الالكترونية للقسمين 100 %، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى خلال سير أعمال الامتحانات اليوم.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح لـ"الشروق"، اليوم، أن طلاب وطالبات دبلوم شهادة الثانوية الفنية الزراعية بمدن رأس سدر، طور سيناء، ونويبع أدوا اليوم اختبارات العملي بمواد التربية الزراعية، وكذلك امتحان العلمي لطلاب وطالبات الثانوي التجاري بمدرسة السادات التجارية جدارات بمادة "كاتب وحسابات"، بحضور 15 طالبا طالبة، كما أدى طلاب وطالبات المدرسة الثانوية الفندقية بدهب امتحان العملي بمادة "حاسب آلي ومواد فندقية".

وأشار إلى أنه من المقرر أن يؤدي غدا الأربعاء طلاب الصف الأول الثانوي العام آخر امتحاناتهم بمادة "الأحياء" ورقيًا وإلكترونيًا، ويؤدي يوم الخميس المقبل طلاب الصف الثاني الثانوي العام آخر امتحاناتهم بامتحان مادة "كيمياء" للقسم العلمي ورقيا وإلكترونيا، كما يؤدي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي آخر امتحاناتهم بمادة "علم النفس والاجتماع" ورقيا وإلكترونيا.

وأكد أن الطلاب يؤدون امتحانات العملي بدبلوم الشهادات الثانوية الفنية، غدًا امتحانات العملي بمادة "حاسب آلي"، وكذلك التعليم الفندقي بطور سيناء والتعليم الفندقي بدهب في الحاسب الآلي، ومواد فندقية.