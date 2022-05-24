المستشار الألماني يختتم جولته الإفريقية بزيارة جنوب إفريقيا

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يختتم المستشار الألماني أولاف شولتس، جولته الإفريقية التي تستغرق ثلاثة أيام، بزيارة دولة جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يعقد المستشار اجتماعا مع الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، في العاصمة بريتوريا.

تجدر الإشارة إلى أن جنوب إفريقيا أهم دولة شريكة لألمانيا في إفريقيا جنوب الصحراء. والدولة التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي تنتمي إلى مجموعة العشرين للقوى الاقتصادية الرائدة والصاعدة.

كما دعا شولتس جنوب إفريقيا كواحدة من خمس دول ضيفة على قمة مجموعة السبع المقرر عقدها الشهر المقبل في قصر إلماو بولاية بافاريا الألمانية. وتترأس ألمانيا حاليا مجموعة السبعة.

وقبل جنوب إفريقيا، زار شولتس السنغال والنيجر في أول رحلة له إلى إفريقيا كمستشار.