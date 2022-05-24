 ألمانيا تعتزم خفض استهلاك الغاز في توليد الكهرباء حال حدوث نقص في الواردات - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 مايو 2022 1:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

النتـائـج تصويت

ألمانيا تعتزم خفض استهلاك الغاز في توليد الكهرباء حال حدوث نقص في الواردات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 1:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2022 - 1:21 م

تعتزم وزارة الاقتصاد الألمانية اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية حال انهيار إمدادات الغاز الروسي.

وذكرت مصادر من الوزارة اليوم الثلاثاء في برلين أنه في حالة حدوث نقص في واردات الغاز، سيُجرى تقليل استهلاك الغاز في توليد الكهرباء بشكل كبير.

وكإجراء احترازي آخر في حال نقص واردات الغاز، تعتزم الوزارة إنشاء احتياطي بديل للغاز محدد حتى تاريخ 31 مارس 2024. وتحقيقا لهذه الغاية، سيُجرى الإبقاء على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في وضع الاحتياط لفترة أطول، وستكون محطات الطاقة العاملة بالفحم البني، والتي دخلت وضع الاستعداد، جاهزة للاستخدام بسرعة أكبر إذا لزم الأمر.

جدير بالذكر أن إبقاء محطات الطاقة العاملة بالفحم في الاحتياط يعني أنها لا تنتج انبعاثات غازات دفيئة إضافية.

وتتمسك الوزارة بهدف التخلص التدريجي من الطاقة المولدة من الفحم بحلول عام 2030.

ومن المقرر الآن تقديم مشروعات قوانين ذات صلة إلى الوزارات الأخرى في الحكومة الألمانية للتشاور بشأنها.

وبحسب الوزارة، بلغت حصة الغاز في توليد الكهرباء في ألمانيا العام الماضي 15%، لكن من المرجح الآن أن تكون النسبة أقل.

في حالة الطوارئ، ستُفرض غرامة على محطات الطاقة التي تعمل بالغاز لتوليد الكهرباء لمدة ستة أشهر، وهو ما سيجعل التشغيل غير مجد اقتصاديا، بحسب الوزارة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك