رئيس لجنة الوساطة الجنوبية يعقد لقاءات مكثفة لحلحة الأزمة السياسية بالسودان

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أكد المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان رئيس لجنة الوساطة الجنوبية، توت قلواك، أن حكومة بلاده تحرص على استقرار السودان وذلك لما يلعبه من دور كبير على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف قلواك، في تصريح صحفي، اليوم، عقب لقاءه وفد قوى الحرية والتغيير (الميثاق الوطني)، أن اللقاء ناقش الأوضاع السياسية بالسودان وسُبل معالجتها، ذاكرا أن هناك ارتباطا وثيقا بين الدولتين في مختلف المجالات.

وأوضح أن دولة جنوب السودان ستتشاور مع كل القوى السياسية بالسودان وتقدم الدعم الكافي لجهود الآلية الثلاثية لإيجاد حلول توافقية تحقق الاستقرار - حسب ماذكرت وكالة أنباء السودان "سونا".

وأشار قلواك إلى أهمية بذل الجهود لتحقيق إجماع القوى السياسية لإيجاد حل للأزمة الراهنة، لاسيما وأن الأوضاع السياسية تحتاج إلى مزيد من الجهد.

من جهته، رحب الأمين العام لقوى الحرية والتغيير (الميثاق الوطني) مبارك أردول، بجهود حكومة جنوب السودان لحل الأزمة، قائلاً: "نؤمن بالحل السياسي السلمي".

وأكد أن الحوار "السوداني - السوداني" التوافقي سوف يسهم في حل القضايا ويقود إلى الاستقرار.

إلى ذلك، عقد المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان، بالعاصمة الخرطوم، لقاءات مع أطراف العملية السلمية وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي "مالك عقار، الدكتور الهادي إدريس، الطاهرحجر"، والقائد الأمين داود قائد مسار الشرق وقادة أطراف السلام.

وبحث اللقاء تنفيذ اتفاق السلام وانسداد العملية السياسية بالسودان وكيفية الخروج بتوافق سياسي بين جميع الأطراف، واتفق الجميع على أهمية دور دولة جنوب السودان لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين.