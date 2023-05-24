نيوزلندا تتعادل مع أوزبكستان بمونديال الشباب

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تعادل منتخب نيوزلندا مع نظيره منتخب أوزبكستان 2/2 خلال المباراة، التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للشباب في الأرجنتين.

وتقدم بين والاس بهدف لنيوزلندا في الدقيقة 23، ثم أضاف جاي هيردمان الهدف الثاني في الدقيقة 41.

ورد عباسبيك فايزوليف بهدف لمنتخب أوزبكستان في الدقيقة 51، قبل أن يسجل شيرزود إيسانوف هدف التعادل لمنتخب أوزبكستان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع منتخب نيوزلندا رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، فيما حصل منتخب أوزبكستان على أولى نقطة له في البطولة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، يلتقي المنتخب الأرجنتيني صاحب الأرض مع نظيره منتخب جواتيمالا.