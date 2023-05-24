وزير الخارجية الباكستاني يشكر الصين والسعودية وتركيا لعدم حضور اجتماع في سريناجار

أعرب وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، اليوم الثلاثاء، عن شكره للدول التي ابتعدت عن المشاركة في اجتماع السياحة لمجموعة العشرين في سريناجار.

وقال بيلاوال، أثناء مخاطبة تجمع في باغ أزاد جامو كشمير: "أحيي الصين والمملكة العربية السعودية، وتركيا ودول أخرى، رفضت الدعوة الهندية للمشاركة في اجتماع السياحة لمجموعة العشرين في إقليم جامو وكشمير المحتل بشكل غير قانوني".

ونقلت وكالة أنباء "اسوشيتيد برس" الباكستانية، عن بيلاوال: "الدول التي شاركت في المؤتمر خفضت مشاركتها وهو ما عكس عدم وجود أي شيء طبيعي في المؤتمر".

وتساءل بيلاوال: "كيف يمكن ترويج السياحة في منطقة يوجد نصف سكانها في السجن، وتم نشر أكثر من 900 ألف عنصر مسلح لقمع أصوات السكان المحليين المطالبين بحقهم في تقرير المصير".