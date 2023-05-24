القائم بأعمال سفارة مصر بطرابلس يبحث مع الممثل الخاص الأممي تطورات اجتماعات لجنة 6 بلس 6

بحث السفير تامر مصطفى القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في طرابلس، مع عبد الله باثيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس البعثة الأممية، تطورات اجتماعات لجنة "6+6" المعنية بالتوصل إلى توافق حول عدد من النقاط الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بهدف الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة.

وذكرت وزارة الخارجية -على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء- أن الاجتماع تطرق إلى تأكيد دعم مصر لجهود البعثة الأممية في ليبيا، ودور مصر في إطار الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين.

واستعرض باثيلي جهوده وتواصله مع كافة أطياف المجتمع الليبي والشركاء الدوليين، مؤكداً أهمية إجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ليتسنى لليبيين ممارسة حقوقهم الدستورية المشروعة في ظل حكومة وبرلمان منتخب.

كما ثمن باثيلي مجهودات مجموعات العمل المنبثقة عن مسار برلين، مؤكداً أهمية استمرارها في طرح الأفكار والحلول لمساعدة الشعب الليبي لتوحيد المؤسسات والإصلاح الاقتصادي والتحول الديمقراطي وسيادة دولة القانون واحترام حقوق الإنسان.