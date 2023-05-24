البنك المركزي الألماني يتوقع تحقيق الاقتصاد الوطني نموا طفيفا في الربع الثاني

أشارت توقعات البنك المركزي الألماني إلى أن الاقتصاد الوطني سيعاود تحقيق نمو في الربع الثاني وذلك بعد الركود الذي سجله في الربع الأول.

وكتب البنك في تقريره الشهري المنشور في فرانكفورت اليوم الأربعاء :" من المتوقع أن يعاود الأداء الاقتصادي تحقيق نمو طفيف مرة أخرى في الربع الثاني من عام 2023".

وأضاف البنك أن عوامل " تراجع الاختناقات في سلاسل التوريد والتراكم المرتفع في الطلبيات وانخفاض أسعار الطاقة تهيئ الفرصة لاستمرار التعافي في قطاع الصناعة. ومن شأن هذا أيضا أن يدعم الصادرات لاسيما مع استعادة الاقتصاد العالمي بعض الزخم مرة أخرى".

وتشير توقعات البنك إلى تراجع الزخم القادم من الاستهلاك الخاص الذي غاب تأثيره في الشهور الثلاثة الأولى من العام كواحد من دعائم الاقتصاد في ظل التضخم، وقال البنك:" ومن غير المنتظر على الأقل أن يواصل صافي الدخول الحقيقية للأسر الانخفاض رغم استمرار التضخم المرتفع وذلك بفضل الارتفاعات القوية في الأجور"، ونوه البنك إلى أن من المتوقع لهذا السبب أن يستمر الاستهلاك الخاص على الحالة التي كان عليها.

وتوقع البنك تراجع معدلات التضخم بشكل شديد التدرج وذلك " نظرا لاستمرار ارتفاع الأسعار بشكل استثنائي في المكونات التي لا تتعلق بالطاقة ولاسيما أسعار المواد الغذائية".

ويسعى البنك المركزي الأوروبي إلى الوصول بمعدل التضخم على المدى المتوسط إلى 2% في منطقة اليورو لتحقيق استقرار في الأسعار. ولجأ البنك إلى سلسلة من رفع سعر الفائدة سعيا منه لاحتواء التضخم.

وكان رئيس البنك المركزي الألماني يوأخيم ناجل أعلن مساء أمس الثلاثاء عن الحاجة إلى اللجوء إلى رفع سعر الفائدة مرات أخرى لوضع التضخم تحت السيطرة بشكل دائم.