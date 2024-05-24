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أعداد جريدة الشروق
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مصادر فلسطينية: الاحتلال يتعمد إخراج مستشفيات غزة عن الخدمة

وكالات
نشر في: الجمعة 24 مايو 2024 - 10:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 مايو 2024 - 10:03 ص

قالت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إن قوات الاحتلال تتعمد إخراج المستشفيات عن الخدمة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المحول الوحيد الذي يزود مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع بالكهرباء قد توقف، بسبب نفاد الوقود، ما ينذر بكارثة صحية كبيرة، كون نحو مليون و500 ألف شخص في رفح يعتمدون عليه، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

كما حذرت من أن المستشفى الكويتي برفح في دائرة الخروج عن الخدمة، بفعل الاستهدافات اليومية.

ونوهت بأن المستشفيات تعمل فوق طاقتها، من أجل استيعاب الجرحى، وعلاجهم جراء العدوان المتواصل منذ 231 يوما.

ومنذ صباح اليوم، تتقدم قوات الاحتلال نحو مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وتحاصر عددا من طواقمه الطبية والجرحى.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 35 ألفا و800 شهيد، إضافة إلى 80 ألفا و200 مصاب.


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