ضياء رشوان: إسرائيل على وشك أن تضحي بالجائزة الأكبر في تاريخها وهي العلاقات مع مصر

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن إسرائيل على وشك أن تضحي بالجائزة الأكبر في تاريخها وهي العلاقات مع مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن التضحية بالعلاقات مع مصر يمثل الخطر الأكبر على إسرائيل.

وأشار إلى أن مصر عملت على الوساطة سعيا لوقف إطلاق النار، لكنها حافظت على مبادئها تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما لم يرض إسرائيل.

ولفت إلى أن هناك محاولة منذ البداية لتطويع الموقف المصري إما بالتهديد بتهجير الفلسطينيين أو توجيه اتهامات لمصر بدعم حماس وصولا إلى ادعاءات بتزوير مستندات.

ونوه إلى أن كل ذلك يأتي في سياق محاولة إلهاء مصر عن دورها في الوساطة أو أمنها القومي، لكن مصر تنتبه وتضع خطا أحمر ضد أي تهديد لأمنها أو ضد تصفية القضية الفلسطينية.