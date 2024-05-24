إعلام عبري: واشنطن تحمي الرصيف العائم في غزة بنظام اعتراض

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أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الأمريكي يستخدم نظام اعتراض لحماية الرصيف العائم قبالة غزة.

وأضافت أن نظام الاعتراض هو مدفع من نوع "فولكان إم 61" أمريكي الصنع، والذي قد يساعد في الحماية من الطائرات بدون طيار، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتابعت: "استخدم قديما في العراق وأماكن أخرى، ويستخدم الجيش الأمريكي في غزة نفس نظام الاعتراض بهدف حماية الرصيف العائم".

وعن طبيعة هذا النظام، أوضحت القناة أنه "مدفع ذو ست فوهات، يطلق قذائف متفجرة يبلغ قطرها 20 ملم، ويتم تركيبه، من بين أمور أخرى، على طائرات سلاح الجو الأمريكي"، مضيفة: "أجرى الجيش الأمريكي تجربة استخدام النظام وحتى الآن لم يتم استخدامه عمليا".

ولم تعلق الولايات المتحدة الأمريكية على تقرير القناة العبرية بعد.

وفي 16 مايو الجاري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الانتهاء من بناء الرصيف البحري العائم على شواطئ قطاع غزة، وبدأت في اليوم التالي تسليم المساعدات.