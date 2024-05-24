تم دفن جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، الذي لقي حتفه إثر تحطم مروحية مطلع الأسبوع الجاري، في مسقط رأسه بمدينة مشهد اليوم الخميس.

وذكرت إذاعة جمهورية إيران الإسلامية أنه تم دفن رئيسي قرب ضريح الإمام علي الرضا، ثامن أئمة الشيعة في مشهد، ويعتبر أهم ضريح شيعي في إيران.

وأثار غياب الثلاثة رؤساء السابقين عن الجنازة الأقاويل، وتشير تقارير إلى أن محمد خاتمي (1997-2005) ومحمود أحمدي نجاد (2005- 2013) وحسن روحاني (2013-2021) لم تتم دعوتهم إلى مراسم الجنازة بسبب انتقادهم لرئيسي وموقفه المحافظ المتشدد في عدة مناسبات.

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) حضر ثلاثة ملايين شخص مراسم الجنازة في مشهد.

ولقي رئيسي ووزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان حتفهما في الحادث مع سبعة ركاب آخرين في المروحية المنكوبة أثناء عودتهم من اجتماع مع إلهام علييف، رئيس أذربيجان.وتم دفن جثمان أمير عبداللهيان في العاصمة طهران اليوم.

وأقيمت صباح اليوم مراسم تشييع جنازة الرئيس الراحل في مسقط رأسه بخراسان الجنوبية بحضور آلاف الأشخاص.

ومن المقرر أن يتم انتخاب خليفة لرئيسي في 28 يونيو.

وبحسب مراقبين، يمكن أن يتم استبعاد الساسة المعتدلين بالبلاد مجددا من الانتخابات، ولذلك فمن المتوقع أن يفوز مرشح من المعسكر المحافظ المتشدد بالسباق مجددا.

يذكر أن محمد مخبر نائب رئيسي هو المرشح الأوفر حظا، وهو من يتولى الآن منصب الرئيس المؤقت لحين إجراء الانتخابات. ومن المرجح أن يقتفي مخبر أثر رئيسي نظرا لأنه كان مستشارا له قبل رحيله.