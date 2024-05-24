بيانات: تراجع فواتير الطاقة في بريطانيا بنسبة 7% في يوليو قبيل الانتخابات

أفاد تقرير إخباري بأن قيمة فواتير الطاقة المنزلية في المملكة المتحدة سوف تشهد تراجعا خلال شهر يوليو المقبل، وفي نفس الأسبوع الذي تجرى فيه الانتخابات حيث تعد تكلفة المعيشة قضية أساسية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وبحسب بيانات نشرتها شركة "أوفجيم" المنظمة لأسواق الغاز والكهرباء اليوم، سينخفض الحد الأقصى للأسعار بنسبة 7 % إلى 1568 جنيها إسترلينيا اعتبارا من الأول من يوليو. ويأتي الإعلان بعد يومين فقط من إطلاق رئيس الوزراء ريشي سوناك حملته لإقناع الناخبين بإبقائه في المنصب.

ورغم انخفاض أسعار المستهلكين خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد ظلت أعلى بكثير من مستويات 2020 قبل تولي سوناك للمنصب. واعترف رئيس الوزراء بتأثير ارتفاع فواتير الطاقة على موارد الأسر في خطابه أمس الأول الأربعاء معلنا عن إجراء الانتخابات في الرابع من يوليو.

ويمثل الحد الأقصى للأسعار الذي تضعه "أوفجيم" الفاتورة السنوية لأسرة عادية، ويعد انعكاسا لإجمالي أسعار الطاقة والغاز.