مدافع الزمالك السابق: مباراة بتروجت مهمة لاستعادة الانتصارات

أكد صلاح سليمان، نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة بتروجت مهمة للغاية من أجل استعادة الانتصارات لاكتساب المزيد من الثقة قبل مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي عليه دور كبير من أجل التحضير لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز ويجب أن يبدأ ذلك من مباراة بتروجت ثم فاركو".

وأضاف: "يجب خلق الدوافع لدى اللاعبين خلال المرحلة المقبلة قبل نهائي كأس مصر، ومعسكر الإسماعيلية كان مفيد من الناحية الفنية لكي يتعرف الرمادي بشكل أكثر على اللاعبين".