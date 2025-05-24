أكد عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، ان لجنة المسابقات برابطة الأندية لا يحق لها إصدار قرارات بشأن عقوبات الأندية، وأن ما تصدر يجب أن يكون توصيات فقط.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "علمت من قبل في لجنة المسابقات لسنوات وأعرف ماذا أقول، لا يحق لطه عزت رئيس لجنة المسابقات إصدار قرارات بحق الأندية".

وتابع: "أي قرار من لجنة المسابقات يجب أن يعتمد أولاً من مجلس إدارة رابطة الأندية قبل أن يُنفذ، والأهلي لم ينسحب من مباراة القمة لكنه لم يحضر فقط".

وأضاف القيعي أن توصيف طه عزت لحالة الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك ليس صحيحاً باعتبار الفريق منسحبا.