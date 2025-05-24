وزير الرياضة ومحافظ الإسماعيلية يشهدان جلسة حوارية عن تعزيز الوعي الوطني

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، جلسة حوارية مع شباب عدة محافظات منها "الإسماعيلية، وبورسعيد، والشرقية، والقليوبية، ودمياط، والسويس"، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب، حول تعزيز الوعي الوطني وتمكين الشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن اللقاء يجسد التزام الدولة المصرية وقيادتها السياسية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الشباب وإتاحة الفرص أمامهم للتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، موضحا أن الشباب هم جوهر قوة الوطن وسنده في مواجهة التحديات.

وأضاف "صبحي"، أن الوزارة تعمل من خلال برامجها المتنوعة، وبرامج التمكين السياسي والاقتصادي، ومبادرات مثل برلمان الشباب، ونموذج محاكاة مجلس النواب على إعداد كوادر قادرة على قيادة المستقبل، مشيرا إلى أهمية دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كنموذج ناجح يعكس حرص الدولة على تمكين الشباب.

وتابع أن المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية محور قناة السويس، وغيرها، تفتح آفاقا جديدة أمام الشباب للمشاركة في بناء الوطن، لافتا إلى أن العمل التطوعي يعد ركيزة مهمة في بناء الشخصية المتكاملة للشباب وتعزيز انتمائهم لوطنهم خاصة مع أهمية الحوار المستمر مع الشباب، والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم لدعم مسيرة التنمية.

ومن جهته، أعرب اللواء أكرم جلال، عن سعادته باستضافة هذا اللقاء الذي يعكس اهتمام الدولة بتمكين الشباب، مشيدا بدور وزارة الشباب والرياضة في تفعيل جهود الدولة نحو إعداد جيل قادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

وأكد المحافظ، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالشباب باعتبارهم طاقة الوطن الحقيقية، مشيرا إلى أهمية برامج مثل الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ومؤتمرات الشباب التي أتاحت لهم التعبير عن آرائهم والمساهمة في صناعة القرار.

وأوضح أن الدولة حريصة على تعزيز مشاركة الشباب في العمل السياسي، مشيداً بدور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فتح قنوات للحوار الفعال بين الشباب والمسئولين.

وتابع المحافظ، أن تمكين الشباب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يمثل استثمارا حقيقيا لمستقبل الوطن، وهو السبيل لضمان تنمية شاملة ومستدامة.