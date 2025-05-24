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وُضعت كييف، السبت، في حالة تأهب إثر هجوم روسي بمسيّرات وصواريخ استهدف العاصمة الأوكرانية، حسبما أعلن رئيس بلديتها فيتالي كليتشكو.

وجاء في منشور لكليتشكو على تلجرام: «انفجارات في العاصمة. تم تفعيل الدفاعات الجوية. المدينة والمنطقة تتعرض لهجوم مركّب يشنه العدو».

أضاف أن شخصين أصيبا في منطقة دنيبروفسكي، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ كانت في الموقع.

وأطلقت القوات الجوية الأوكرانية تحذيرا من صواريخ بالستية متّجهة نحو العاصمة.

وأفاد رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في العاصمة تيمور تكاتشينكو باندلاع حريقين في منطقة سفياتوتشينسكي وسقوط حطام صاروخي في منطقة أوبولونسكي وحطام طائرة مسيرة على مبنى سكني في منطقة سولوميانسكي.

وقالت السلطات الأوكرانية إن صواريخ روسية قتلت شخصين وأصابت عدة أشخاص آخرين في مدينة أوديسا الساحلية الجمعة.

من جهتها، قالت القوات المسلحة الروسية إن أوكرانيا استهدفتها بـ788 طائرة مسيرة وصاروخ منذ الثلاثاء، جرى إسقاط 776 منها.

وجاءت الهجمات مع بدء أوكرانيا وروسيا عملية تبادل للأسرى الجمعة ستكون في حال اكتمالها أكبر عملية تبادل منذ أن غزت موسكو جارتها قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وأعلن الطرفان الجمعة، عن تبادل 390 شخصا من كل جانب، في "المرحلة الأولى"، على أن تستمر العملية السبت والأحد.

واعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، أن بلاده ستسلم أوكرانيا وثيقة تتضمن شروطها لإنهاء الحرب.