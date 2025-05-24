توريد أكثر من 129 ألف طن قمح للشون والصوامع في الغربية

قال المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، إنه تم توريد 129 ألفًا و583 طنًا و428 كيلو قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم السبت، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وأشار "عبود"، في بيان اليوم السبت، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 25 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي تستوعب نحو 200 ألف طن من محصول القمح.

وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية، المزارعين بمراكز المحافظة، باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، للتسلم في أقل وقت زمني، ومنعا للتكدس أمام مواقع الاستلام.