متحدث الصحة: ذبح الأضاحي غير المنظم يعرض المواطنين لمخاطر صحية وبيئية مباشرة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الاستعداد لعيد الأضحى مع إطلاق الوزارة حملة توعوية موسعة تستهدف رصد وتصحيح السلوكيات والممارسات الخاطئة التي تقع عادة أثناء عيد الأضحى، وذلك تحت شعار (الصحة والسلامة مسؤوليتنا جميعا) وضمن المبادرات الوطنية (عيد بصحة) و(الصحة الواحدة) تأكيدا على أن الأضحية عبادة تستوجب الحرص التام على أن تكون صحية وآمنة.

وقال عبدالغفار، في تصريحات لـ"الشروق"، إن الوزارة وضعت محور التوعية المباشرة كركيزة أساسية في خطتها، لافتا إلى ضرورة الاعتدال في تناول اللحوم، والتأكيد على أهمية الحصول عليها من مصادر موثوقة وخاضعة للرقابة لتجنب أي مخاطر صحية أو تسمم غذائي قد ينتج عن مصادر غير آمنة.

وأشار إلى أن الوزارة تكثف الجولات الميدانية التفتيشية طوال فترة العيد لمتابعة انتظام الخدمات الصحية والتأكد من الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية داخل المنشآت المختلفة.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بتوفير وتفعيل عدة خطوط ساخنة مخصصة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة قد تواجه المواطنين، حيث يمكن التواصل المباشر عبر الخط الساخن 105، أو خط الرعاية العاجلة 137، بالإضافة إلى خط الإسعاف 123، مشيرا إلى رفع كفاءة ومعدل الاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين طوال أيام العيد.

ونوه بضرورة الالتزام الكامل بالذبح داخل المجازر الحكومية والأماكن الرسمية المخصصة لذلك، والابتعاد تماما عن ممارسة الذبح في الشوارع أو المنازل، مؤكدا أن الذبح غير المنظم يعرض المواطنين لمخاطر صحية وبيئية مباشرة.

وأوضح أن التوجه إلى المجازر الرسمية يضمن للمواطن حماية أسرته من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان للإنسان، وذلك من خلال توفير إشراف بيطري كامل من أطباء متخصصين يتابعون كافة مراحل الذبح، وإجراء فحص صحي مزدوج ودقيق للأضحية قبل وبعد الذبح للتأكد من خلوها تماما من أي أمراض وبائية أو طفيليات.

وتابع أنه لابد من ضمان التخلص الآمن والبيئي من المخلفات والدماء لمنع انتشار الأوبئة في الشوارع، كما ألزمت الوزارة بضرورة نقل اللحوم وتداولها بعد الانتهاء من أعمال الذبح والتقطيع مباشرة في وسائل نقل مبردة مخصصة، للحفاظ على جودتها ومنع التكاثر البكتيري السريع الذي يحدث للحوم الطازجة نتيجة تعرضها لدرجات الحرارة المرتفعة.

ووجه نصائح يجب على المواطنين اتباعها بدقة عند شراء أو فحص اللحوم خلال أيام العيد للتأكد من سلامتها، وهي اختيار اللحوم ذات اللون الوردي الطبيعي والقوام المتماسك للنسيج العضلي بحيث لا تكن مترهلة، محذرا من شراء أو تناول أي لحوم تنبعث منها روائح غريبة أو كريهة أو تظهر عليها علامات لزوجة عند اللمس كونها دليلا على بدء الفساد البكتيري.

وأضاف أنه لابد من فحص لون الدهون بحسب نوع الماشية، حيث يجب أن تكون الدهون بيضاء ناصعة في اللحوم الجاموسية والأغنام (الضأن)، بينما يميل لون الدهون طبيعيا إلى الاصفرار في اللحوم البقرية، مع ضرورة إجراء الفحص الظاهري للأحشاء والأعضاء الداخلية للأضحية مثل الأمعاء والكبد بعناية شديدة لتجنب وجود أي تكيّسات أو تغيرات غير طبيعية في نسيجها قد تدل على إصابة الحيوان.

وأشار إلى أهمية الحرص على وجود ختم المجزر الحكومي الرسمي على اللحوم كضمانة نهائية تؤكد خضوعها للإشراف البيطري الكامل وصلاحيتها التامة للاستهلاك الآدمي.