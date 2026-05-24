الرئيس الإيراني: مستعدون لطمأنة العالم بأننا لا نسعى لامتلاك سلاح نووي

الأحد 24 مايو 2026 5:31 م القاهرة
طهران - د ب أ
نشر في: الأحد 24 مايو 2026 - 3:57 م | آخر تحديث: الأحد 24 مايو 2026 - 3:57 م

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن طهران على استعداد لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.

وقال بزشكيان، خلال تفقده لهیئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، "لقد سبق وأعلنا، كما نعلن اليوم، أننا مستعدون لطمأنة العالم من أننا لا نسعى لامتلاك سلاح نووي، ولا نسعى لإثارة الاضطرابات في المنطقة، وأن من يسعى لزعزعة استقرار المنطقة هو الكيان الصهيوني، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضاف بزشكيان "لن نتنازل أبدا عن عزة البلاد وكرامتها"، مؤكدا أن فريق التفاوض لن يتنازل عن مبادئه.

