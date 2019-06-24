ترامب يجري مباحثات حول كوريا الشمالية في سول عقب قمة العشرين

أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم السفر إلى سول يوم السبت المقبل لإجراء محادثات بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية، وذلك في أعقاب قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وقال مكتب مون إنه من المتوقع أن تجرى المحادثات يوم الأحد المقبل، وأن تركز على تحقيق سلام دائم من خلال "نزع السلاح النووي بشكل كامل" في شبه الجزيرة الكورية – وهو ما يعني في الواقع نزع السلاح النووي الكوري الشمالي.

ويهدف الاجتماع أيضا إلى تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وتفيد التقارير بأن ترامب يفكر في زيارة إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، مما أثار تكهنات بعقد اجتماع بين ترامب ومون وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في قرية بانمونجوم الحدودية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن موظف مدني في المكتب الرئاسي قوله إنه لا توجد خطط حتى الآن لعقد مثل هذا الاجتماع.

وتعثرت المفاوضات بشأن الأسلحة النووية الكورية الشمالية وتزايدت التوترات بين البلدين منذ انتهاء قمة فبراير بين كيم وترامب في هانوي دون نتيجة، على الرغم من أنهما تبادلا الرسائل في الآونة الأخيرة.

وبينما تريد واشنطن أن تتخلى بيونج يانج عن أسلحتها النووية، تسعى كوريا الشمالية إلى رفع العقوبات الدولية التي أعاقت اقتصادها.

ومن المتوقع أن تكون كوريا الشمالية قضية رئيسية في قمة مجموعة العشرين، التي سوف تعقد في أوساكا يومي الجمعة والسبت المقبلين.