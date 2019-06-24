فرنسا تهزم البرازيل وتعبر لدور الثمانية بمونديال السيدات

انتزع المنتخب الفرنسي لكرة القدم للسيدات بطاقة التأهل إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم لكرة القدم بعد الفوز 2 / 1 على المنتخب البرازيلي، بعد الوقت الإضافي في دور الستة عشر من البطولة. وتقدم المنتخب الفرنسي بهدف سجلته اللاعبة فاليري جوفان في الدقيقة 52 إلا أن تايسا سجلت هدف التعادل للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 63 لينتهي الوقت الأصل للمباراة بالتعادل 1/1.

وفي الوقت الإضافي سجلت أماندين هنري الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 107 لتمنح بطاقة التأهل للمنتخب الفرنسي. ويلتقي المنتخب الفرنسي في دور الثمانية مع المنتخب الفائز من مباراة دور الثمانية التي ستجمع بين المنتخبين الأمريكي، حامل اللقب، والإسباني.

وصعد المنتخب الفرنسي لهذا الدور بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، فيما صعد المنتخب البرازيلي كواحد من بين أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث حيث احتل المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد ست نقاط.