30 مليار دولار حجم التجارة بين الصين والسعودية خلال خمسة أشهر

أعلنت المصلحة العامة للجمارك الصينية أن حجم التجارة بين الصين والمملكة العربية السعودية وصل إلى 30 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، بزيادة 2ر23% على أساس سنوي.

وذكرت المصلحة -في أحدث بيانات أصدرتها اليوم- أن الصادرات الصينية إلى السعودية بلغت 1ر9 مليار دولار في أول خمسة أشهر، بزيادة 5ر31% على أساس سنوي، فيما بلغت واردات الصين من السعودية 9ر20 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، بزيادة 9ر19% على أساس سنوي.

وأشارت إلى أن حجم التجارة بين الصين والسعودية خلال شهر مايو فقط بلغ 7ر5 مليار دولار، بواقع 6ر3 مليار دولار لواردات الصين من السعودية، و1ر2 مليار دولار لصادراتها إلى السعودية.

وتعد السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط.