معلول يعود للقاهرة خلال أسبوع

يعود علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة خلال أسبوع للانتظام في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من فترة الراحة التي حصل عليها بالتنسيق مع الجهاز الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وأكد الجهاز الفني أن معلول حصل على إجازته متأخرًا بعد أن سبق له الانضمام لمنتخب تونس، فيما يلحق بتدريبات الفريق الجماعية على ملعب التتش قبل السفر إلى إسبانيا للدخول في معسكر بمدينة أليكانتي.

ويؤدي الأهلي تدريباته على ملعب التتش تحت قيادة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق والذي ركز على الجانب البدني وتدريبات الكرة وحرص على عقد جلسات منفردة مع اللاعبين للتأكيد على بعض الأمور الفنية وتحفيزهم مع انطلاق الفترة الأولي من الاعداد والتي تقام على ملعب التتش فيما تقام الفترة الثانية في أسبانيا.