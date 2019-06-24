المتنافسون في الانتخابات الرئاسية بالأرجنتين يطلقون حملتهم

أطلق المرشحون للانتخابات الرئاسية في الأرجنتين رسميا حملتهم فيما انتهت مهلة تسجيل اوراق الترشح في منتصف ليلة السبت.



وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكي أنه كما كان متوقعا، يسعى الرئيس موريسيو ماكري للفوز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات وإلى جانبه في السباق كنائب للرئيس مجويل أنجيل بيتشيتو زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ.



وينافسه في السباق، ألبرتو فرنانديز رئيس مجلس الوزراء السابق للرئيس الراحل نيستور كيرشنر وزوجته كريستينا فرنانديز دي كيرشنر.

وقالت صحيفة "لا ناسيو" إن السيدة الأولى السابقة التي كانت أيضا رئيسة سابقا، ستكون نائبا له.



كما سيترشح روبرتو لافاجنا وزير الاقتصاد السابق مع حاكم مقاطعة سالتا خوان مانويل أوروباي كنائب الرئيس في محاولة طويلة.

وقالت الصحيفة إن استطلاعات الرأي تظهر تعادل ماكري وفرنانديز حتى الآن، مع تراجع لافاجنا عنهما بفارق كبير.



يصوت الأرجنتينيون في الانتخابات التمهيدية يوم 11 أغسطس، تليها الانتخابات العامة يوم 27 أكتوبر.



وفي حال عدم حصول المرشح المتقدم في أكتوبر على 45 بالمئة من الأصوات، أو 40 بالمئة متفوقا بفارق 10 نقاط مئوية على الأقل، ستجرى جولة إعادة بين المرشحين الاعلى حصولا على اصوات في 24 نوفمبر المقبل.