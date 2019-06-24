قوات الإنقاذ الألمانية تعثر على أحد قائدي طائرتي اليوروفايتر حيا

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علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من وزارة الدفاع في برلين، أن قوات الإنقاذ عثرت على طيار حي من قائدي طائرتي يوروفايتر اللتين سقطتا في ولاية مِكلنبورج-فوربومرن شمال المانيا اليوم الاثنين.

وأضافت الوزارة أن البحث عن الطيار الآخر لا يزال جاريا.

كانت وزارة الداخلية في ولاية مِكلنبورج-فوربومرن أعلنت قبل وقت قصير عن سقوط طائرتين من طراز "يوروفايتر" تابعتين للجيش الألماني.

ويأتي إعلان الوزارة تأكيدا لمعلومات أوردتها محطة "أوستزيفيله" الإذاعية و صحيفة "نوردكورير".

وبحسب بيانات متحدث باسم وزارة الداخلية، فإن إحدى الطائرتين سقطت في منطقة غابات بالقرب من منطقة يابل، بينما سقطت الأخرى على أطراف منطقة غابات في منطقة نوسنتينر هوته في الولاية.

وتبعد المنطقتان عن بعضهما البعض مسافة تبلغ حوالي عشرة كيلومترات.

ولم يتم الإعلان عن سقوط ضحايا محتملين.

وتنتمي الطائرتان إلى سرب طائرات 73 "شتاينهوف" المتمركز في منطقة لاجه بالقرب من مدينة روستوك.

ومن المقرر أن يتوجه وزير داخلية الولاية، لورنتس كافير، إلى مكان الحادث، للإطلاع على الأوضاع، بحسب بيانات متحدثه.