مقتل شخص وإصابة العشرات في انفجار بمستودع بكازاخستان

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ذكر الإعلام الرسمي في كازاخستان أنه تم إخلاء بلدة في جنوب البلاد اليوم الاثنين وسط انفجارات في مستودع للذخيرة خلال حريق في المنشأة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العشرات.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه تم نقل سكان بلدة أريس لمسافة 50 كيلومترا بعيدا عن موقع الانفجارات. وتم تصوير عمود برتقالي من النار والدخان يتصاعد من المستودع.

ولم يتم الكشف عن سبب الحادث بعد.

وكانت حوادث مماثلة دمرت منشآت الذخيرة القديمة في دول سوفيتية سابقة أخرى في السنوات الماضية.

وقال رئيس منطقة تركستان التي يقع بها المستودع إن 31 شخصا نقلوا إلى المستشفى جراء حادث اليوم.

وقال شوكيف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية كازانفورم: "اثنين من المصابين حالتهما خطيرة.. وتوفى شخص".

وتوجه رئيس كازاخستان الجديد، قاسم جومارت توكاييف، جوا إلى المنطقة للإشراف على جهود الطوارئ بنفسه، بحسب بيان على حسابه على تويتر .

وأمر وزيري الدفاع والداخلية ورئيس إقليم تركستان بـ" اتخاذ تدابير عاجلة للتخلص من آثار تفجيرات الذخائر".

وقال توكاييف في تصريح له : "من الضروري ضمان سلامة السكان وتحديد سبب الانفجارات".

وأوائل الشهر الماضي جرى تنصيب توكاييف ليكون ثاني رئيس للبلاد بعد نور سلطان نزارباييف الذي حكم البلاد لثلاثة عقود منذ استقلال البلاد عن الاتحاد السوفيتي.