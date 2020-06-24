طيارو شركة أمريكان أيرلاينز يطالبون الحكومة بتحمل تكلفة المقاعد الخالية بسبب التباعد

دعا الطيارون في شركة الطيران الأمريكية أمريكان ايرلاينز جروب حكومة الرئيس دونالد إلى تحمل تكلفة المقعد الخالي الذي ستتركه شركات الطيران بين كل مقعدين على متن طائراتها لتحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال الطيارون، إن هذه الخطوة ستكون دعما لشركات الطيران في مواجهة أسوأ أزمة في تاريخ القطاع.

وقالت رابطة الطيارين المتحدين الأمريكية في بيان، الأربعاء، إن تكلفة هذه الخطوة بالنسبة لأكبر 10 شركات طيران في الولايات المتحدة تقدر بنحو 9ر1 مليار دولار شهريا، حيث تعمل الشركات بنحو 40 في المئة من طاقتها المعتادة حاليا. وستزيد التكلفة إلى 8ر3 مليار دولار شهريا عندما تصل شركات الطيران إلى العمل بنسبةة 80 في المئة من طاقتها الطبيعية.

وتعني هذه الخطة المقترحة زيادة الدعم الذي تقدمه الحكومة الأمريكية لشركات الطيران المتضررة من جائحة كورونا والتي حصلت بالفعل على 25 مليار دولار من الحكومة للمساهمة في تكاليف أجور العمال مع إمكانية اقتراض الشركات 25 مليار دولار إضافية من وزارة الخزانة الأمريكية بفائدة منخفضة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه مع انهيار الطلب على السفر الجوي بسبب جائحة كورونا، اضطرت شركات الطيران إلى إلغاء رحلاتها ووقف تشغيل طائراتها أو إخراجها من أسطولها وتشجيع العمال على الحصول على إجازة بدون راتب أو على التقاعد المبكر.

في الوقت نفسه فإن خطر شطب أعداد كبيرة من الوظائف في شركات الطيران الأمريكية يتزايد مع انتهاء القيود المفروضة على تسريح العمالة في هذه الشركات كجزء من شروط الدعم الحكومي لها في أكتوبر المقبل.

وبحسب بيان اتحاد الطيارين فإنه "بدون أي مساعدة حكومية إضافية، ستجعل الضغوط الاقتصادية شركات الطيران مضطرة إلى التخلي عن إعادة المزيد من الطائرات إلى الخدمة أو إعادة تشغيل الخطوط السابقة مع تسريح أعداد كبيرة من العمال بعد 30 سبتمبر 2020".

يذكر أن السلطات الأمريكية تلزم شركات الطيران بترك مقعد خال بين كل مقعدين على متن الطائرات لتحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب إلزام الركاب وأطقم الطائرات بارتداء الكمامة طوال الرحلة.