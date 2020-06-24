 حصيلة الإصابات بكورونا في اليمن تتخطى 1000 حالة - بوابة الشروق
الأربعاء 24 يونيو 2020 11:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

حصيلة الإصابات بكورونا في اليمن تتخطى 1000 حالة

صنعاء - د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 11:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2020 - 11:12 م

تخطت حصيلة الحالات المصابة بفيروس كورونا في اليمن، اليوم الأربعاء، 1000 إصابة، لا تشمل الحالات المسجلة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (التابعة للحكومة)، في نشرتها اليومية، إنها سجلت 23 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الماضية.

كما سجلت اللجنة، 13 حالة وفاة، فضلا عن تسجيل 23 حالة شفاء.

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى 1015 حالة، بينها 274 حالة وفاة، و379 حالة تعافي.

ولم يكشف الحوثيون عن عدد الحالات المسجلة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم بشكل رسمي حتى اليوم.

وكانت اليمن أعلنت تسجيل أول حالة مؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت شرقي البلاد، في 10 من أبريل الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك