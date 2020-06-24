أوقاف جنوب سيناء: افتتاح المساجد جزئيا بالتنسيق مع الجهات الأمنية

تستعد مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، بافتتاح المساجد للمصليين لأداء الصلوات الخمس، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمجابة انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".

وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن افتتاح المساجد سيكون جزئيًا، من خلال الاقتصار على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وسيجري فتح الزوايا في حالة الضرورة فقط، لعدم وجود مسجد نهائيًا بالمنطقة، وسيكون الفتح بعد موافقة كتابية من مدير المديرية، وتحت إشرافه، وسيكون فتح المساجد بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لمنع التكدس، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، لحين التأكد من التزام المواطنين بالضوابط والشروط الخاصة بدخول المسجد، حتى يستثني فتح جميع المساجد.

وأضاف أنه في المرحلة الأولى للمساجد التي بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسؤولية اثنين من العاملين بالأوقاف إمام وعامل، أم خطيب مكافأة وعامل، أم مقيم شعائر وعامل، أم مؤذن وعامل، أم مفتش وعامل، أم مدير إدارة وعامل ، أم رئيس قسم وعامل ، ليكونوا مسئولين عن الالتزام بجميع الإجراءات .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، المساجد ستكون للصلاة فقط، مع استمرار منع الدروس، وسيجري تعقيم المساجد قبل كل صلاة وبعدها، و لن يسمح بدخول أي مصلي دون ارتداء الكمامة، و مصلية " سجادة" خاصة به.

وأوضح أن مديرية الأوقاف أوضحت تصور لعدد المساجد المقترح افتتاحها، وسيجري عرضها على الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للحصول على الموافقة النهائية بعدد المساجد التي سيجري افتتاحها على مستوى مدن المحافظة، ومن المقرر أن يجري الإعلان عنها قبل السبت المقبل.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف: "نحن ملتزمون بالتعليمات الوزارية للفتح التدريجي للمساجد لأداء الصلوات الخمس، مع تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر"، وسيجري التشديد على تنفيذ الضوابط والشروط الخاصة بفتح المساجد، وسيجري محاسبة عدم الملتزمين بهذه الضوابط والشروط وفقًا للقانون.

وأشا إلى أن الضوابط التي أقرتها وزارة الاوقاف منها، عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، استمرار غلق دور المناسبات، وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية، عدم فتح الأضرحة، استمرار تعليق صلاة الجمعة، عدم فتح مصليات السيدات، عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة، تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص غير العاملين بالأوقاف.

وسيجري فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، وغلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق، ارتداء المصلين للكمامة، اصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي، وضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها، متابعة التطهير والتعقيم المستمر.

وأكد أنه في حالة عدم التزام المصلين بالضوابط، سيجرى غلق المسجد فورًا، وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس "كورونا"، وسيجري توقيع أقصى عقوبة على المسئول الذي يترك مفاتيح المسجد لأحد من غير العاملين بالأوقاف. وأيضًا إحالة أي مخالف لتلك التعليمات إلى لجنة القيم بالقطاع الديني.