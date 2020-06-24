227 إصابة جديدة في موريتانيا بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الدكتور محمد محمود على محمود مدير الرقابة الوبائية بوزارة الصحة، في تصريح بثتها الإذاعة الموريتانية الرسمية مساء الأربعاء، إن الوزارة أجرت 1607 فحوص، وسجلت إصابة 227 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، فيما تعافي 111 مصابًا ليصل مجموع المتعافين من الفيروس إلى 1047 شخصًا، فضلًا عن تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 116 حالة، فيما لا يزال 2656 مصابًا يتابعون علاجهم في المستشفيات.