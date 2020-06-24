وزير التعليم العالي: العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورا على جميع الأصعدة

عبدالغفار: نسعى لأن نكون بوابة الاستثمار في إفريقيا.. وسياسات وتشريعات الحكومة جعلت التعليم في متناول الجميع

قال وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، إن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورا ملحوظا على كافة الأصعدة السياسية والتجارية والصناعية والتنموية، والتعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية والابتكار، مشيرا إلى عمق العلاقات بين البلدين، ومشيدا بالشراكة الثلاثية بين اليونسكو، الصين، إفريقيا.

وأكد عبدالغفار، خلال مشاركته في مؤتمر الحوار رفيع المستوى بين اليونسكو وإفريقيا والصين؛ لدعم أولوية إفريقيا قبل وبعد فيروس كورونا المستجد، وتبادل الخبرات حول الفيروس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على رغبة مصر أن تكون شريكًا استراتيجيًا يعمل كبوابة للتنمية المستدامة في إفريقيا.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت العديد من التدابير على مستوى السياسات والتشريعات والتطبيقات بهدف جعل التعليم في متناول الجميع، حيث بدأت خطة طموحة لتطوير التعليم ما قبل الجامعي، بجانب التعليم الجامعي الذي شهد إنشاء جامعات جديدة وإنشاء عدد من الكليات التكنولوجية المتخصصة والتوسع في إنشاء فروع للجامعات الدولية؛ لتوفير البيئة التي تدعم التحول الرقمي والثورة الصناعية التي نعيشها.

ولفت إلى أن مصر تسعى لنشر تجربة الجامعات الذكية التي تستخدم التقنيات الذكية في البنية التحتية لأنظمتها؛ من أجل جعل العملية التعليمية أكثر ديناميكية وتفاعلية.

وأوضح أنه تم استخدام التعلم عن بعد؛ للتغلب على إغلاق المدارس والجامعات، كما تم توظيف المنصات على الإنترنت وأنظمة إدارة التعلم، جنبًا إلى جنب مع بنك المعرفة المصري، على نطاق واسع، مؤكدا نجاح التجربة في فترة الوباء، لافتا إلى أن المركز الوطني للتعلم الإلكتروني قدم أكثر من 700 دورة تدريبية وورش عمل لبناء القدرات لأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف أن مصر ستعتمد على التعليم الهجين خلال الفترة المقبلة، والذي يتم الاعتماد فيه على التعلم عبر الإنترنت جنبًا إلى جنب مع التعليم التقليدي.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خصصت نحو 80 مليون جنيه؛ لتشجيع تقدم البحث من خلال مبادرة "طبق فكرتك" التي تهدف إلى الوصول إلى أفكار تكنولوجية مبتكرة، وإيجاد حلول لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بجانب تطوير المستشفيات الجامعية ورفع كفاءتها لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين.

ونوه بأن مصر تتقدم الدول الإفريقية من حيث التجارب على كوفيد-19 وذلك بقيامها بعدد 77 تجربة سريرية مسجلة، تم الانتهاء من 11 منها وهناك 66 تجربة جارية حاليا.

وأضاف الوزير أن مصر شاركت في الحوار الوزاري الافتراضي الذي عقدته اليونسكو، في 2 أبريل الماضي، لعرض محاور خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمواجهة آثار فيروس كورونا، وطرحها للموافقة على "نداء لميثاق عالمي للعلم المفتوح والتعاون العلمي الدولي".

ولفت إلى أن مصر استثمرت على نطاق واسع في استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي لاستخدامها في التعليم خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في التغلب على عواقب هذا الوباء في مجال التعليم والتعليم العالي، مشيرا إلى وجود شراكة مع الاتحاد الإفريقي؛ لتطوير استراتيجية الذكاء الاصطناعي الإفريقية وتناقل الخبرات في هذا المجال.