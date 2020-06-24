إصابة عدد من ركاب عبارة مهاجرين تخضع للحجر الصحي قبالة إيطاليا بكورونا

تأكدت إصابة 28 شخصا من أصل حوالى 210 مهاجرين تم عزلهم على متن عبارة تقل مهاجرين قبالة سواحل صقلية بفيروس كورونا المستجد.



وقد أكد هذا رئيس صقلية نيلو موسوميتشي عبر موقع فيسبوك.



وكانت منظمة "سي-ووتش" الألمانية الخيرية أنقذت نحو 211 مهاجرا من البحر الأسبوع الماضي، وتم نقلهم جميعا تقريبا إلى عبارة قبالة بورتو إمبيدوكلي جنوبي صقلية أمس الأول الاثنين.



وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أنه تم نقل اثنين فقط إلى الشاطئ لأسباب طبية. وتبين إصابة أحدهما بفيروس كورونا فضلا عن الاشتباه فى إصابته بالسل، فيما ينتظر الآخر نتائج الفحوصات.



ومنذ ظهور جائحة فيروس كورونا، لم تسمح أي من إيطاليا أو مالطا بإنزال فوري للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم من البحر.



ولهذا السبب، يتم وضع بعض المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في الحجر الصحي على متن سفن مستأجرة، فيما يتم اعتراض البعض الآخر وإعادتهم بشكل غير قانوني إلى ليبيا، بينما يلقى آخرون حتفهم غرقا في البحر.



ودافع موسوميتشي عن سياسة الحجر الصحي في ضوء الأخبار المتواترة اليوم الأربعاء.



وكتب: "اليوم يمكن فهم أسباب طلبنا بشكل أفضل. وسيدرك أولئك الذين يصرخون ويتهموننا بالعنصرية أننا على صواب".