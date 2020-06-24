قاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، فريقه لفوز عريض على كريستال بالاس، برباعية نظيفة، ليتبقى خطوة وحيدة للريدز على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الأول منذ 30 عاما.

وصل ليفربول بهذا الفوز إلى النقطة 86 في صدارة البريميرليج، ويحتاج لتعثر مانشستر سيتي أمام تشيلسي في مباراة الغد، أو في حالة فوز السيتي، فيحتاج الريدز لنقطة واحدة في مباراته المقبلة.

مجريات المباراة

نجح ألكسندر أرنولد في تسجيل أولى أهداف ليفربول في الدقيقة 25 من ركلة حرة نفذها بطريقة رائعة، ثم استطاع محمد صلاح أن يسجل ثاني أهداف الريدز في الدقيقة 44 بعدما حول تمريرة فابينهو لهدف في مرمى الضيوف.

وبالشوط الثاني استطاع نجم وسط الريدز فابينهو تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 55 من تسديدة صاروخية، واختتم ساديو ماني رباعية الريدز في الدقيقة 69 وذلك بعدما استقبل تمريرة حريرية من صلاح، حولها إلى هدف في مرمى كريستال بالاس.