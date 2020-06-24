لبنانيون يقطعون الطرق ببعض المدن احتجاجا على الهبوط القياسي لليرة

قطع متظاهرون الطرق في بعض المدن اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، احتجاجا على هبوط سعر صرف الليرة لمستوى قياسي جديد أمام الدولار، بحسب فضائية «سكاي نيوز عربية».

ووفق صحيفة «الوسط» اللبنانية، هوت أسعار عملة الليرة اللبنانية أمام الدولار، أمس الثلاثاء، إلى مستوى بشكل غير مسبوق مسجلة أرقاما قياسية، إذ جرى تداولها فوق مستوى 6 آلاف مقابل الدولار في السوق السوداء.

تعيش لبنان منذ فترة طويلة أزمة اقتصادية وسياسية انعكست على واقع معيشة الناس اليومية للمواطنين، ما يشعل غضبا بين المواطنين، ، وكانت الحكومة اللبنانية في خطّتها الإصلاحية، أبريل الماضي، سعر صرف الدولار غير الرسمي بحوالي 4,400 ليرة لبنانية، ولكن التدهور يستمر إلى اليوم، بشكل جنوني.