قصور الثقافة تنظم عروض أفلام وثائقية ومحاضرات تثقيفية بالمنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدم قصر ثقافة مغاغة فيلم وثائقى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة يوضح الإنجازات التى تقوم بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، وأيضا المناطق السياحية وتاريخنا وحضارتنا العريقة، بجانب فيلم للأطفال بعنوان "تيتا حكاية"، كما قدم قصر ثقافة أبوقرقاص فيلم بعنوان "إشارة مرور" لسينما الأطفال، فيما قدم كورال أطفال بيت ثقافة سمالوط عرض فنى منه أغنية "عليك سلام الله" للفنانة سجدة على، بجانب فيلم وثائقى عن حضارة وتاريخ الدولة المصرية.

ونظم بيت ثقافة جاهين محاضرة تثقيفية بعنوان "تنمية الوعي السياسي" حاضرها مختار عبد الفتاح رئيس نادى أدب المنيا، وتحدث عن الوعى السياسي وهو جزء من الوعي الإجتماعي الذي يقاس به تقدم الأمم وتحضرها، وللجامعات والمدارس دور كبير في تنميه الوعي السياسي من خلال الأنشطه الطلابيه والمحاضرات التثقيفية، والأنشطة المتنوعة التى تنشر الأفكار الإيجابية والانتماء وحب الوطن، كما قدم بيت ثقافة بنى مزار نتاج ورش فنية شهر يونيو مع الفنانة رباب حمدى، وأقام بيت ثقافة صندفا محاضره تثقيفية بعنوان "النساء وترشيد الاستهلاك" حاضرتها هالة جلال، كما ناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب بعنوان "الثورات العربية بين المصالح الأمريكية الإسرائيلية والأحلام الإيرانية القطرية"، تأليف عبد القادر الهواري، ناقشة حماده عبد الرحمن، ويتناول فكرة تساقط حلفاء أمريكا وتعرض مصالحها وحليفتها إسرائيل للخطر، وتصاعد تيار القوى الإسلامية ودول ترغب في أن يكون لها تأثير على الصعيد الإقليمي.

ناقشت مكتبة إسحاق الثقافية كتاب بعنوان "عجائب النبات" تأليف مصطفى أحمد وحلمى الخولى، ناقشة حماده عبد الرحمن، ويتناول عجائب عالم النبات، فمنها أكلة اللحوم ومنها التي تفرز مواد كيميائية دفاعا عن نفسها ومنها ما يدل على أماكن تواجد الذهب، ومنها يتسم بالكرم والجود كالنخيل وغيرها من عالم النبات الغريب.