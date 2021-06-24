أطباء بلا حدود تعلن سقوط قتيلين و17 جريحا في اشتباكات جنوبي اليمن

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، اليوم الخميس، سقوط قتيلين و17 جريحا في اشتباكات بمدينة عدن جنوبي اليمن.

وقال مكتب المنظمة باليمن، في بيان صحفي، إنه "أمس الأربعاء، استقبلت الفرق الطبية في مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلاحدود في ‎عدن، 17 جريحاً وقتيلين نتيجة الاشتباكات التي اندلعت في حي الشيخ عثمان في مدينة عدن".

وأضاف البيان: "يواصل المستشفى التابع لمنظمة ‎أطباء بلا حدود في عدن استقبال الجرحى بشكل أسبوعي من عدن والمحافظات الجنوبية".

ونقل البيان عن نائب رئيس بعثة أطباء بلا حدود في عدن، جادو محمادو قوله إن "هذه هي ثاني إصابة جماعية نستقبلها من محافظة عدن منذ الهجوم على المطار في يناير الماضي".

أفادت مصادر محلية مساء أمس بسقوط قتلى وجرحى إثر اشتباكات بين فصيلين عسكريين يتبعان المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.