غلق مركز مخالف للغسيل الكلوي في حملة لمديرية الصحة ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة إمداد تلك الحملات للقرى والعزب.



ومطالب غنيم بتقرير دوري عن نتائج الحملات؛ لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



جاء ذلك خلال مناقشته تقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، وتضمن الإشارة تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية بتشكيل لجنة مكونة من العلاج الحر ومسئول الكلي ومكافحة العدوى والتفتيش المالي والإدارى للمرور عى أحد مراكز الغسيل الكلوي الخاصة بمدينة بني سويف ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، تنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.



وجرى رصد عدد من المخالفات الجسيمة التي شابت العمل بالمركز وتؤدىلالإضرار بالصحة العامة،مما استلزم غلق وتشميع المركز،وذلك بعد أن تم نقل 21ةمن مرضي الغسيل الكلوي من المركز قبل غلقه وتشميعه،حيث تم نقل 9 منهم إلي مستشفيات تابعة لمديرية الصحة، فيما تم نقل 12 إلى مستشفى التأمين الصحي وجاري استكمال التحقيقات وفق القانون.