قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم مازالت حول المعدلات الطبيعية لها.

وأضافت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أنه اعتبارًا من غد الجمعة سيكون هناك ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، متوقعة استمرار هذا الارتفاع حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة على غالبية أنحاء الجمهورية، مرجعة ذلك إلى تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، الذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.