 ختام فعاليات الموسم المسرحي في ثقافة البحيرة‎‎ - بوابة الشروق
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ختام فعاليات الموسم المسرحي في ثقافة البحيرة‎‎


نشر في: الخميس 24 يونيو 2021 - 2:18 ص | آخر تحديث: الخميس 24 يونيو 2021 - 2:18 ص

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة الموسم المسرحي لفرع ثقافة البحيرة، والذى أقيم على مسرح قصر ثقافة دمنهور بعرض "العشرة الطيبة"، إخراج محمد حمدان لفرقة المحمودية المسرحية، وذلك فى إطار غنائى إستعراضى كوميدى.

كما شهدت الهيئة، ختام العرض المسرحي "رصد خان" لفرقة قصر ثقافة وادى النطرون، إخراج حسين عبد الكريم، يدور العرض حول رحلة ابن غانم من القصر حيث كنوزه وإلى القبر حيث يتحاسب علي خطاياه ابن غانم وحيدا في القبر يتحاسب عن افعاله وأحفاده في القصر يكررون نفس خطاياه.

وجاء العرض الثالث بعنوان "أرض الأحرار" لفرقة بيت ثقافة رشيد إخراج مى عبد الرازق، تدور الأحداث حول قصة كفاح اهالي رشيد واستبسالهم في المقاومة والدفاع عن بلدهم ضد قدوم الحملة الانجليزية علي مصر عام 1807.

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