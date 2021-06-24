المستشار الطبي ليورو 2020 يدافع عن قرار السماح بحضور الجماهير

دافع دانييل كوخ المستشار الطبي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) عن مخطط السماح بحضور 60 آلف مشجع خلال مباراتي الدور قبل النهائي والمباراة النهائية للبطولة على استاد ويمبلي.

وشهدت بريطانيا زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا المستجد في الأسابيع الأخيرة ، لكن ظلت أعداد الوفيات مستقرة نسبيا وكذلك الحال بالنسبة لأعداد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بفضل التقدم الذي تشهده البلاد فيما يتعلق بملف تطعيم المواطنين ضد العدوى.

وقال السويسري كوخ اليوم الخميس في بيان مقتضب للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) "وجود البشر في الاستاد لا يعني تلقائيا زيادة المخاطر".

وأضاف "الوضع في أوروبا لم يكن جيدا كما هو الآن، منذ فترة طويلة ، حتى في إنجلترا".

وأشار إلى أن المناطق المحيطة بمانشستر وجلاسجو تعاني من مشاكل أكبر من لندن ، كما نوه إلى ضرورة خضوع الجماهير لاختبارات كورونا.

وأكد كوخ "أنه من السهل للغاية النظر إلى العدوى أو إلى الفعاليات والقول ، هنا يكمن الخطر".

وختم بالقول "ما نراه في أوروبا في الوقت الراهن يعني أن أمتلاء الملاعب إلى حد معين أمر آمن".